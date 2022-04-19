Жители села Головчино Белогородской области рассказали «360» об утреннем обстреле со стороны ВСУ. Люди проснулись от звуков взрывов.

«Мы проснулись от того, что взрывы были. Попадали на пол, в коридор как-то поотползали все. Испугались очень», — призналась со слезами местная жительница.

По словам другого жителя села, взрывам предшествовал «свист, а потом хлопок».

«Осколки в обе стороны летели. Все ими посечено, не знаю, как не убило нас, поражаюсь, как мы выжили. Думаю, это кассетная бомба, видите, сколько воронок у нас возле дома», — сообщил мужчина.

При обстреле села Головчино с украинской стороны утром 19 апреля было повреждено более 30 домов и пострадала местная жительница. Власти Белгородской области пообещали в течение дня начать восстановительные работы и за несколько часов вернуть сельчанам газо- и электроснабжение.

На предыдущей неделе ВСУ обстреляли села Журавлевка и Сподарюшино Белгородской области. Пострадали мужчина и двое детей.