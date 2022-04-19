«Поражаюсь, как мы выжили». Белгородцы — об утреннем обстреле со стороны ВСУ
Жители белгородского Головчино рассказали об утреннем обстреле со стороны ВСУ
Жители села Головчино Белогородской области рассказали «360» об утреннем обстреле со стороны ВСУ. Люди проснулись от звуков взрывов.
«Мы проснулись от того, что взрывы были. Попадали на пол, в коридор как-то поотползали все. Испугались очень», — призналась со слезами местная жительница.
По словам другого жителя села, взрывам предшествовал «свист, а потом хлопок».
«Осколки в обе стороны летели. Все ими посечено, не знаю, как не убило нас, поражаюсь, как мы выжили. Думаю, это кассетная бомба, видите, сколько воронок у нас возле дома», — сообщил мужчина.
При обстреле села Головчино с украинской стороны утром 19 апреля было повреждено более 30 домов и пострадала местная жительница. Власти Белгородской области пообещали в течение дня начать восстановительные работы и за несколько часов вернуть сельчанам газо- и электроснабжение.
На предыдущей неделе ВСУ обстреляли села Журавлевка и Сподарюшино Белгородской области. Пострадали мужчина и двое детей.