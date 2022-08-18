Попытку вывоза 225 килограммов золота из РФ пресекли московские таможенники

Сотрудникам Внуковской таможни удалось предотвратить попытку вывозы из РФ 225 килограммов золота. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, первая группа контрабандистов летела в Ереван, поскольку таможенный контроль не проходят пассажиры рейсов в страны Евразийского экономического союза. Вторая группа, направлявшаяся в Дубай, прошла с пустыми чемоданами через московских таможенников.

По пути они обменялись ручной кладью с сообщниками, которые летели в Армению. После посадки в самолет правоохранители подошли к контрабандистам и изъяли у них 45 золотых слитков. Возбуждены уголовные дела.