02 сентября 2023, 13:59
Попытку террористической атаки БПЛА пресекла ПВО в Белгородской области
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью
Попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА пресекли днем 2 сентября российские военные. Около 12:45 украинский беспилотник сбили над территорией Белгородской области, заявили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотнике самолетного типа.
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Ранее об уничтожении дрона ВСУ сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, система ПВО сработала в Грайворонском городском округе. Среди местных жителей в результате падения осколков БПЛА никто не пострадал.
«Есть незначительные повреждения оконных остеклений в одном частном домовладении в селе Головчине», — уточнил он.
Утром 2 сентября Минобороны сообщало о перехвате еще двух беспилотников над территорией Белгородской области. Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале ведомстве.
Минобороны РФ
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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