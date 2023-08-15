Происшествия 15 августа 2023, 18:48 Попытку теракта со стороны ВСУ пресекли в Белгородской области Минобороны: системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку теракта Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Сегодня около 17:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом над территорией Белгородской области», — указали в ведомстве.

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Средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник. При попытке террористической атаки никто не пострадал, разрушений нет, отметили в министерстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что 15 августа система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекину. По словам главы региона, никто не пострадал. Гладков указал, что упавшие фрагменты объекта пробили кровлю гаража на частной территории и повредили один автомобиль.