04 сентября 2023, 21:51
Попытку прорыва украинской ДРГ пресекли в Брянской области
Брянский губернатор Богомаз: в Севском районе пресекли прорыв украинской ДРГ
Сотрудники ФСБ и подразделения Минобороны России пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
ДРГ попыталась прорываться на территорию России через приграничный Севский район. На месте боестолкновения найдены брошенные украинскими диверсантами боеприпасы и вооружение, в том числе западного производства, заявил губернатор Брянской области.
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Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 августа получила массированный удар при попытке проникнуть на территорию региона. Пограничники своевременно выявили деятельность ДРГ в Климовском районе, рассказали в ФСБ.
Власти Брянской области проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности мирных жителей, сообщал Богомаз.
Минобороны РФ
ФСБ
Украина
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