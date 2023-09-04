Важное 04 сентября 2023, 21:51 Попытку прорыва украинской ДРГ пресекли в Брянской области Брянский губернатор Богомаз: в Севском районе пресекли прорыв украинской ДРГ Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза

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Сотрудники ФСБ и подразделения Минобороны России пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

ДРГ попыталась прорываться на территорию России через приграничный Севский район. На месте боестолкновения найдены брошенные украинскими диверсантами боеприпасы и вооружение, в том числе западного производства, заявил губернатор Брянской области.

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Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 августа получила массированный удар при попытке проникнуть на территорию региона. Пограничники своевременно выявили деятельность ДРГ в Климовском районе, рассказали в ФСБ.

Власти Брянской области проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности мирных жителей, сообщал Богомаз.