Важное 18 марта 2024, 14:20 Попытку прорыва украинских диверсантов пресекли в Белгородской области Минобороны: в Белгородской области пресекли попытку прорыва украинских ДРГ РИА «Новости»

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В Белгородской области российские военные пресекли попытку проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Диверсанты хотели прорваться через государственную границу в районе населенного пункта Козинка, уточнили представители ведомства.

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В Минобороны уточнили, что на Белгородском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 150 военнослужащих убитыми и ранеными. Также ВСУ лишились реактивной системы залпового огня Vampire.

ВС России ударили по месту проведения совещания представителей командного состава Украины. Речь идет о СБУ и ВСУ.

По данным журнала Forbes, украинская армия столкнулась с нехваткой десятков военных бригад. Руководство Украины вынужденно направило в село Работино подразделение, у которого нет новых танков.