Попытку нелегального ввоза культурных ценностей пресекли псковские таможенники

Сотрудники Псковской таможни задержали груз с культурными ценностями XIX века, который незаконно попытались ввезти на территорию России. Об этом сообщил FlashNord со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

«Петербургский дневник» рассказал, что груз прибыл на Убылинский таможенный пост. Его поместили на склад временного хранения, а затем вывезли в нерабочее время. Была создана оперативная группа, чтобы выяснить обстоятельства выдачи товара складом. Выяснилось, что заявленный товар фактически не соответствует перемещенному через границу.

В результате в Тверской области задержали авто с нелегально ввезенным антиквариатом, среди которого оказались витражи с ромбовидным остеклением, витражи «модерн под готику» XIX века и английские весы середины XIX века.