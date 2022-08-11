Попытку кражи из магазина пресекли в Ленобласти

В Ленинградской области 31-летняя уроженка Казахстана попалась на краже из магазина. Об этом написали «Невские новости».

По данным издания, женщины попыталась совершить кражу в сетевом гипермаркете в Новом Девяткино. Она набрала в корзину товаров более чем на три тысячи рублей и прошла мимо касс, но ее поймал охранник. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии доставили женщину в отдел полиции. Отмечается, что ее отпустили под обязательство о явке.