11 августа 2022, 14:28
Попытку кражи из магазина пресекли в Ленобласти
В Ленинградской области 31-летняя уроженка Казахстана попалась на краже из магазина. Об этом написали «Невские новости».
По данным издания, женщины попыталась совершить кражу в сетевом гипермаркете в Новом Девяткино. Она набрала в корзину товаров более чем на три тысячи рублей и прошла мимо касс, но ее поймал охранник. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии доставили женщину в отдел полиции. Отмечается, что ее отпустили под обязательство о явке.