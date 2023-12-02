Происшествия 02 декабря 2023, 22:10 Попытку атаки по Краснодару пресекли далеко от города Наумов: ВС РФ пресекли попытку атаки по Краснодару далеко от города РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал о получении двух сообщений о вспышках в небе над городом. По его словам, атаку ВСУ военные пресекли на безопасном расстоянии от жилых домов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе, могу заверить — Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой», — заявил он.

Реклама

Наумов добавил, российские силы оперативно и слаженно пресекли попытку террористической атаки и сделали это на большом расстоянии от региона. Градоначальник отметил, что никаких разрушений после случившегося нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали украинские зенитные ракеты С-200 над Азовским морем. Боеприпасы в них были переоборудованы для атаки наземных целей.

В минувшее воскресенье, 26 ноября, появились сообщения об уничтожении украинского беспилотника над Смоленской областью. Одна из местных жительниц рассказала «360», что услышала громкие звуки во время прогулки с собакой.