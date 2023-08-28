Важное 28 августа 2023, 22:09 Попытку атаки БПЛА пресекли над Белгородской областью Минобороны: попытку атаки БПЛА по территории России пресекли силы ПВО РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня в районе 21:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в оборонном ведомстве.

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Украинский беспилотник сбили дежурными средствами ПВО над Белгородской областью.

Вечером 28 августа над юго-западной частью акватории Черного моря засекли американские беспилотники MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Для противодействия БПЛА и пресечения возможного нарушения границы в небо подняли два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО.

Как пояснили в Минобороны России, после этого беспилотники ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки.