02 марта 2023, 12:07
Попытка убийства двух человек обернулась для жителя Ленобласти пятью годами колонии
В Ленобласти осудили жителя Отрадного, который пытался зарезать свою сожительницу и соседа по комнате. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Конфликт случился ночью в ноябре 2021 года в одной из квартир в Отрадном. В ходе ссоры мужчина схватился на нож и нанес несколько ударов своей возлюбленной и их приятелю, соседу по комнате. Оба смогли выжить только благодаря своевременной помощи врачей.
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Суд приговорил обвиняемого к пяти годам колонии строгого режима за покушение на убийство двух человек.
Приговоры
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