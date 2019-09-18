  • Попытка медведя напасть на ямальских инкассаторов попала на видео

    18 сентября 2019, 18:39

    Ольга Чеснокова

    Медведь заприметил инкассаторов и решил напасть на них на Ямале. Об этом сообщило агентство Urа.ru. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

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    Инкассаторы чуть не стали добычей медведя, выбежавшего из леса. Нападение хищника произошло в 15 километрах от поселка Правохеттинский в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

    На кадрах, опубликованных очевидцем происшествия, видно, как мужчины стоят у открытого капота возле одного из автомобилей инкассации. Они не замечают, как в их сторону надвигается медведь. Когда хищник оказался в нескольких метрах от инкассаторов, девушка решила предупредить их об опасности из окна своего автомобиля. Мужчины успели спрятаться, однако после этого животное бросилось за автомобилем очевидца.