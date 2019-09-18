Попытка медведя напасть на ямальских инкассаторов попала на видео

Грибник из Югры оставил жену медведю и сбежал Подробнее

Инкассаторы чуть не стали добычей медведя, выбежавшего из леса. Нападение хищника произошло в 15 километрах от поселка Правохеттинский в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

На кадрах, опубликованных очевидцем происшествия, видно, как мужчины стоят у открытого капота возле одного из автомобилей инкассации. Они не замечают, как в их сторону надвигается медведь. Когда хищник оказался в нескольких метрах от инкассаторов, девушка решила предупредить их об опасности из окна своего автомобиля. Мужчины успели спрятаться, однако после этого животное бросилось за автомобилем очевидца.