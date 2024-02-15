Происшествия 15 февраля 2024, 19:33 Попытавшегося перейти Москву-реку спасли в столице Сотрудники МЧС спасли мужчину, который попытался перейти Москву-реку РИА «Новости»

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Сотрудники ОМОН «Меч» спасли человека, который попытался перейти Москву-реку. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии.

По данным источника, недалеко от моста Багратион спецназовцы обнаружили лежащего на льду мужчину.

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Стражи правопорядка совместно с сотрудниками из МЧС экстренно эвакуировали 49-летнего мужчину на берег. Медики диагностировали у пострадавшего обморожение нижних конечностей и травму правой ноги.

Спасатели помогли поместить мужчину в машину скорой помощи. Его доставили в одну из ближайших городских больниц.

Ранее спасатели достали застрявшего в сливной решетке кота в Новой Москве.