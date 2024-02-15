15 февраля 2024, 19:33
Попытавшегося перейти Москву-реку спасли в столице
Сотрудники МЧС спасли мужчину, который попытался перейти Москву-реку
Сотрудники ОМОН «Меч» спасли человека, который попытался перейти Москву-реку. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии.
По данным источника, недалеко от моста Багратион спецназовцы обнаружили лежащего на льду мужчину.
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Стражи правопорядка совместно с сотрудниками из МЧС экстренно эвакуировали 49-летнего мужчину на берег. Медики диагностировали у пострадавшего обморожение нижних конечностей и травму правой ноги.
Спасатели помогли поместить мужчину в машину скорой помощи. Его доставили в одну из ближайших городских больниц.
Ранее спасатели достали застрявшего в сливной решетке кота в Новой Москве.
Спасатели
Скорая помощь
Росгвардия
Москва
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