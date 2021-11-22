Популяция диких коал в Австралии сократилась

Природные пожары и сокращение площади лесов значительно снизило популяцию коал в Австралии. Эти животные могут исчезнуть в 2050 году. Об этом сообщил ОТР со ссылкой на организацию по спасению диких животных.

Около пяти тысяч особей погибли в Новом Южном Уэльсе за последние два года. Размер популяции коал снизился на 40%.

«Леса горят и вырубаются, застраиваются новые территории, все это в конечном итоге оказывает серьезное влияние не только на коал, но и на всех животных, которые живут в дикой природе», — рассказал биолог Дэвид Фален.