Происшествия 05 декабря 2023, 00:06 Популярный российский YouTube-блогер умер в 22 года Московский YouTube-блогер Никита Васин умер от отравления неизвестным веществом Unsplash

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Популярный 22-летний YouTube-блогер Никита Васин, снимавший видеообзоры про «Смешариков» и игру «Шарарам», скончался в ночь на 3 декабря в Москве. Предположительно, смерть наступила в результате употребления неизвестных веществ. Об этом сообщил Telegam-канал Shot.

Смерть блогера подтвердил его отец. Подписчики Васина назвали его легендой и поблагодарили за детство. Он снимал обзоры на российские и иностранные мультфильмы, в том числе про самые забавные моменты в «Смешариках».

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Вечером 2 декабря Васин вместе с подругой Марией употребил неизвестные вещества на съемной квартире на улице Подъемной в центре Москвы. Молодым людям стало плохо, но девушка успела вызвать скорую помощь.

Прибывшие на место врачи решили госпитализировать блогера с подругой. Васина доставили в больницу уже без сознания, он умер в реанимации. За жизнь Марии, как сообщил канал, медики продолжают бороться.