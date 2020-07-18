Известная блогерша Анна Амбарцумян найдена мертвой в одном из отелей на Неглинной улице в Москве. Полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти.

Тело нашел охранник отеля, он же вызвал полицию, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Причина смерти устанавливается, следствие начало проверку.

Анна Амбарцумян часто принимала участие в ток-шоу на телевидении. Девушка позиционировала себя как сексолога и психотерапевта-экстрасенса. На ее страницу в Instagram подписаны более 367 тысяч человек. За часовую консультацию Амбарцамян просила 8200 рублей, за диагностику по фото — 9500 рублей. Девушка проживала в Санкт-Петербурге в элитном доме на набережной реки Карповки.

21 июня на Бали погибла другая блогерша — Анастасия Тропицель. Девушка не справилась с управлением мотоцикла и врезалась в бордюр. Анастасия получила серьезную черепно-мозговую травму и скончалась на месте происшествия. Родители девушки обвинили в случившемся парня Тропицель, который был инструктором по вождению мотоциклов.