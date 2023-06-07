Происшествия 07 июня 2023, 08:58 Попово-Лежачи и Теткино остались без света после атаки ВСУ на подстанцию Старовойт: ВСУ атаковали подстанцию, без света остались Попово-Лежачи и Теткино Telegram

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ВСУ минувшей ночью сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района. В ходе восстановительных работ пострадал мужчина, сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткине нет электричества», — подчеркнул он.

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По данным губернатора, во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Мужчину доставили в центральную районную больницу, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населенных пунктов, когда группы разминирования завершат работу, добавил Старовойт.

В минувшее воскресенье, 4 июня, губернатор области сообщал о сбитом беспилотнике в Судже.

«Судя по раскраске, принадлежал батальону „Азов“*», — уточнил он.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.