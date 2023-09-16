Эксклюзив 16 сентября 2023, 15:57 Попавший в ДТП в центре Москвы водитель иномарки получил тяжелые травмы Клиническая смерть наступила у водителя Volkswagen после ДТП в центре Москвы Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

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Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в центре Москвы, в котором пострадали несколько человек. У водителя Volkswagen, сообщил источник «360», наступила клиническая смерть.

«Водитель находится в состоянии клинической смерти. [У него] открытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота», — уточнил он.

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В пресс-службе столичного главка СК сообщили, что возбудили уголовное дело после аварии.

По данным следствия, водитель Mercedes на Садовой-Спасской улице наехал на людей, которые стояли у остановившегося автомобиля.

«В настоящее время одного человека доставили в столичную больницу, где ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь», — отметили в ведомстве.

Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

Данные о состоянии пострадавшего в СК не привели. В прокуратуре Москвы уточняли, что водитель иномарки находится в тяжелом состоянии.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Для этого назначат необходимые экспертизы, допросят очевидцев и изучат записи с камер видеонаблюдения. В прокуратуре взяли расследование под контроль.