Происшествия 05 марта 2023, 10:46 Попавший в ДТП в аэропорту Шереметьево автобус сняли на видео Автобус в аэропорту Шереметьево попал в аварию

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Автобус в аэропорту Шереметьево, привозивший пассажиров к трапу самолета, попал в аварию. Видео появилось в социальных сетях.

ЧП произошло 4 марта. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в другой транспорт, работавший на территории воздушной гавани.

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На кадрах видно, что у автобуса разбились боковые обзорные стекла.

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Официальной информации о причине ДТП и пострадавших не поступало.