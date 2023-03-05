05 марта 2023, 10:46
Попавший в ДТП в аэропорту Шереметьево автобус сняли на видео
Автобус в аэропорту Шереметьево попал в аварию
Автобус в аэропорту Шереметьево, привозивший пассажиров к трапу самолета, попал в аварию. Видео появилось в социальных сетях.
ЧП произошло 4 марта. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в другой транспорт, работавший на территории воздушной гавани.
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На кадрах видно, что у автобуса разбились боковые обзорные стекла.
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Официальной информации о причине ДТП и пострадавших не поступало.
ДТП
Автобусы
Аэропорт Шереметьево
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