Попавший в аварию водитель работал в Электростали более 30 лет
«Водитель работает на предприятии больше 30 лет. На линии находился после двухдневного отдыха. Перед выходом на линию сотрудник прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр, жалоб на состояние или замечаний о состоянии здоровья не поступало», — сказано в сообщении.
В «Мострансавто» добавили, что автобус ехал по маршруту № 8 микрорайон Северный — ЭДСК. Согласно предварительной информации, около 07:50 водитель свернул на перекресток улиц Николаева и Тевосяна. Там автобус начал останавливаться перед нерегулируемым пешеходным переходом. Водитель не смог справиться с управлением, из-за чего попал в аварию.
«В результате ДТП пострадали 10 человек. Всего в автобусе находились 23 человека. В настоящее время на месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.
Сейчас на месте работают сотрудники «Мострансавто», а также ведется служебное расследование. Ранее проверку начала проводить прокуратура. Пострадавшие находятся в Ногинской больнице. Один человек получил перелом, трое — сильные ушибы, остальные — легкие. Врачи оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести.