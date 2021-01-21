Попавший в аварию водитель работал в Электростали более 30 лет

Водитель пассажирского автобуса врезался в здание кинотеатра в Электростали. Мужчина проработал на предприятии более 30 лет. Об этом «360» сообщила пресс-служба «Мострансавто».

«Водитель работает на предприятии больше 30 лет. На линии находился после двухдневного отдыха. Перед выходом на линию сотрудник прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр, жалоб на состояние или замечаний о состоянии здоровья не поступало», — сказано в сообщении.

В «Мострансавто» добавили, что автобус ехал по маршруту № 8 микрорайон Северный — ЭДСК. Согласно предварительной информации, около 07:50 водитель свернул на перекресток улиц Николаева и Тевосяна. Там автобус начал останавливаться перед нерегулируемым пешеходным переходом. Водитель не смог справиться с управлением, из-за чего попал в аварию.

«В результате ДТП пострадали 10 человек. Всего в автобусе находились 23 человека. В настоящее время на месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Сейчас на месте работают сотрудники «Мострансавто», а также ведется служебное расследование. Ранее проверку начала проводить прокуратура. Пострадавшие находятся в Ногинской больнице. Один человек получил перелом, трое — сильные ушибы, остальные — легкие. Врачи оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести.