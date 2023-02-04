Эксклюзив 04 февраля 2023, 19:13 Попавший в аварию лихач на иномарке сбил двух школьников в Югре Момент наезда иномарки на школьников в Югре после аварии на перекрестке попал на видео

Читать 360tv в

Госпитализацией закончилась прогулка двух школьников из поселка Междуреченского Ханты-Мансийского автономного округа. Идущих по обочине детей сбила красная иномарка, которую отбросило на детей от удара другой машиной. В распоряжении «360» оказалось видео с места аварии.

На опубликованных кадрах красная иномарка, не снижая скорости, подъехала к перекрестку, где в нее врезалась синяя машина. От удара автомобиль отбросило на двух шедших по обочине школьников.

Реклама

Госавтоинспекция Кондинского района на своей странице во «ВКонтакте» сообщила, что авария в Междуреченском произошла 1 февраля, в 13:00.

Реклама

На пересечении 2-го квартального проезда и улицы Северной столкнулись автомобили Chevrolet и Hyundai. В результате одна из машин наехала на двух 13-летних пешеходов. Пострадавших детей доставили в отделение Кондинской районной больницы. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.