Важное 25 августа 2023, 21:08 Попавший под обстрел ВСУ житель Курской области скончался Глава Курской области Старовойт сообщил о гибели мужчины после обстрела ВСУ unsplash.com

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Мужчина, попавший под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в деревне Елизаветовка Глушковского района, скончался. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Пострадавший поступил в центральную районную больницу региона в крайне тяжелом состоянии. Медики сделали все возможное, но не смогли спасти жизнь мужчины. Старовойт выразил соболезнования близким погибшего. Он пообещал, что родным окажут помощь.

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«К сожалению мужчина, попавший сегодня под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовка Глушковского района, скончался», — написал глава региона.

Под обстрел со стороны украинской армии также попали населенные пункты Старая Николаевка, Волфино и Краснооктябрьский Курской области. О пострадавших в результате ЧП не сообщалось, завил Старовойт. По его словам, после атаки ВСУ возникли проблемы с электричеством. Его восстановят, как только в месте ЧП станет безопасно.