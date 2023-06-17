Происшествия 17 июня 2023, 23:27 Попавших в «тягун» пятерых детей спасли в Таганрогском заливе МЧС России: в Таганрогском заливе спасли пятерых детей, попавших на SAP-бордах в «тягун» Freepik

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Пятерых детей спасли в Таганрогском заливе в Ростовской области. Подростков на SAP-бордах унесло на один километр в открытое море, на помощь бросились сотрудники ГИМС, сообщила пресс-служба регионального МЧС России в Telegram-канале

Чрезвычайное происшествие случилось на центральном пляже Таганрога. Компания подростков 12-16 лет отправилась в море на SAP-бордах, несмотря на предупреждение МЧС о высоких волнах и сильном ветре. Родители остались на берегу. Ребята вышли в море и попали в «тягун» — отбойное течение, которое в этих водах не редкость.

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«На помощь пришли инспекторы Таганрогского отделения ГИМС, спасатели и сотрудники транспортной полиции. Детей унесло на один километр в открытое море. Спасатели благополучно доставили их на берег», — говорится в сообщении МЧС.

В пресс-службе уточнили, что медицинская помощь спасенным не понадобилась, подростки отделались легким испугом.

Синоптики сообщили, что вода у берегов Крыма и Краснодарского края прогрелась достаточно, купальный сезон можно открывать. Температура в Черном море уже достаточно теплая и достигает местами +23 градусов.