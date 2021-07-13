Попавшие в ДТП по пути «на море» блогерши оказались не угонщицами

Блогерши из Ростова, которые протаранили центральную аллею на машине, не угоняли машину. Кроме того, оказалось, что за рулем был мужчина, а не девушка, и он был трезвым. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, ролик, который появился в соцсетях, оказался постановочным. При этом сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области Ксения Гайко рассказала «360», что водителя привлекли к административной ответственности за поврежденное ограждение.

«Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Kia, двигался со стороны Ворошиловского проспекта в сторону Буденовского проспекта. В районе дома 117, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, при этом повредив ограждение. Водитель не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения», — уточнила собеседница.

Две блогерши из Ростова 11 июля попали в ДТП. В Сети появился ролик, на котором девушки на камеру обсуждали, как хотят угнать автомобиль. Кроме того, у одной из них с собой была бутылка алкоголя. В результате они сели в машину и через некоторое время протаранили центральную аллею.

СМИ сообщали, что они хотели отправиться на море, а машину угнали у парня одной из них.