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    13 июля 2021, 20:50

    Попавшие в ДТП по пути «на море» блогерши оказались не угонщицами

    Екатерина Земская, Нина Петлинова

    Блогерши из Ростова, которые протаранили центральную аллею на машине, не угоняли машину. Кроме того, оказалось, что за рулем был мужчина, а не девушка, и он был трезвым. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

    По его информации, ролик, который появился в соцсетях, оказался постановочным. При этом сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области Ксения Гайко рассказала «360», что водителя привлекли к административной ответственности за поврежденное ограждение.

    «Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Kia, двигался со стороны Ворошиловского проспекта в сторону Буденовского проспекта. В районе дома 117, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, при этом повредив ограждение. Водитель не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения», — уточнила собеседница.

    Две блогерши из Ростова 11 июля попали в ДТП. В Сети появился ролик, на котором девушки на камеру обсуждали, как хотят угнать автомобиль. Кроме того, у одной из них с собой была бутылка алкоголя. В результате они сели в машину и через некоторое время протаранили центральную аллею.

    СМИ сообщали, что они хотели отправиться на море, а машину угнали у парня одной из них.