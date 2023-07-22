Происшествия 22 июля 2023, 15:30 Попавшие под обстрел ВСУ журналисты готовили материалы о кассетных боеприпасах Минобороны: попавшие под обстрел журналисты готовили материалы о кассетных боеприпасах РИА «Новости»

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Попавшие под обстрел в Запорожской области российские журналисты готовили материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны.

«В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста», — отметили в ведомстве.

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От полученных ранений при разрыве кассетного боеприпаса во время эвакуации погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев. Трое других представителей СМИ находятся в состоянии средней степени тяжести. Угрозы их жизни нет, они получают необходимую медицинскую помощь, отметили в министерстве.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выразил свои соболезнования в связи со смертью Журавлева. Он отметил, что, журналист был талантливым и освещал настоящую жизнь региона, посещая передовую, уточнил «Царьград».

Гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что погибшего в зоне СВО военкора похоронят на его родине в Екатеринбурге.