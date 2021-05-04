Группа туристов, попавшая под снежную лавину в горах Бурятии, все-таки регистрировала свой маршрут. Об этом со ссылкой на управление СК по республике сообщило РИА «Новости».

Накануне стало известно, что во время схода снежной массы на перевале Горелова в районе населенного пункта Монды находилась группа из пяти туристов. Двое из них спаслись, позже обнаружили тело одного погибшего.

В МЧС сообщали, что это была незарегистрированная группа. Следователи после установления личности туристов выяснили, что они все же регистрировали свой маршрут передвижения.

«Регистрация группы состоялась 21 апреля 2021 года с использованием информационно-телекоммуникационной сети с данными о маршруте», — сообщили в республиканском СК.

Спасатели на вертолете доставили двух спасшихся туристов в Иркутск. По сообщению МЧС, их состояние удовлетворительное. Местонахождение еще двоих туристов пока остается неизвестным.

Проводится доследственная проверка. На месте происшествия в Тункинском районе Бурятии планируется продолжение поисково-спасательной операции.