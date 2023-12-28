Происшествия 28 декабря 2023, 17:06 Попавшему в ДТП водителю в Ленобласти понадобилась помощь спасателей

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В Тосненском районе произошло лобовое столкновение двух авто, одного из водителей пришлось доставать из машины с помощью спасателей. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на аварийно-спасательную службу Ленобласти.

Авария произошла на трассе в поселке Шапки. Лоб в лоб столкнулись KIA и Lada. Водителя из отечественной машины пришлось доставать при помощи гидравлического инструмента. В ДТП пострадали все трое находившиеся в обеих машинах. По факту аварии начали проверку.

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