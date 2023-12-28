28 декабря 2023, 17:06
Попавшему в ДТП водителю в Ленобласти понадобилась помощь спасателей
В Тосненском районе произошло лобовое столкновение двух авто, одного из водителей пришлось доставать из машины с помощью спасателей. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на аварийно-спасательную службу Ленобласти.
Авария произошла на трассе в поселке Шапки. Лоб в лоб столкнулись KIA и Lada. Водителя из отечественной машины пришлось доставать при помощи гидравлического инструмента. В ДТП пострадали все трое находившиеся в обеих машинах. По факту аварии начали проверку.
ДТП
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