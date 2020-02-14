Попавшему под поезд мужчине удалось выжить

Мужчина в возрасте 29 лет попал под колеса поезда на ж/д станции. Сотрудники скорой помощи оперативно прибыли на место инцидента и предприняли необходимые меры.

После неотложной помощи потерпевшего доставили в больницу.

Детали происшествия предстоит выяснить.