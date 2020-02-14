14 февраля 2020, 12:18
Попавшему под поезд мужчине удалось выжить
Вечером 13 февраля мужчина оказался под поездом на станции «Ульянка» в Кировском районе Санкт-Петербурга. Медикам удалось спасти жизнь пострадавшему. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчина в возрасте 29 лет попал под колеса поезда на ж/д станции. Сотрудники скорой помощи оперативно прибыли на место инцидента и предприняли необходимые меры.
После неотложной помощи потерпевшего доставили в больницу.
Детали происшествия предстоит выяснить.