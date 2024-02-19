Происшествия 19 февраля 2024, 13:22 Попавшая под грузовик свердловчанка скончалась в больнице

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В Ивделе 77-летняя пенсионерка скончалась в больнице после того, как ее сбил грузовик. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель грузовика Volvo сбил пенсионерку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Спустя два дня после аварии пожилая женщина скончалась с больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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