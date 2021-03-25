Мужчина с 24 килограммами икры попался в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково таможенники обнаружили у одного из пассажиров 24 килограмма икры. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным издания, россиянин намеревался отправиться в Кипр. При прохождении таможенного контроля у него в сумке нашли осетровую и форелевую икру общей массой в 24 килограмма. Мужчина заверил таможенников, что намеревался съесть все сам. Отмечается, что россиянина привлекут к административной ответственности.