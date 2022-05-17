«Попали под горячую руку». Мужчина в Иванове распылил газовый баллончик на троих детей в подъезде

В Московском микрорайоне города Иваново мужчина распылил газовый баллончик на троих детей в подъезде, а одного сильно ударил по голове. Все это он делал молча, а потом спокойно развернулся и ушел, рассказала «360» мать одного из пострадавших Екатерина.

По ее словам, мальчики пошли гулять в другой микрорайон и решили подняться на последний, 14-й этаж незнакомого дома, потому что сами жили в пятиэтажке и им был интересен вид сверху. Поднимаясь по лестнице, ребята увидели, что одна из стен подъезда разрисована, и остановились, чтобы разглядеть изображение. Один из них поднялся повыше.

«В это время сзади на одного мальчика напал мужчина и ударил по голове с такой силой, что у него сейчас сотрясение мозга, потекла кровь. Второй, мой ребенок, остался, и мужчина начал на него брызгать из баллончика. Друг услышал, что что-то происходит, стал спускаться, мужчина поставил этого мальчика рядом с моим и начал на них распылять баллончик», — продолжила Екатерина.

Ребята укрывались как могли, зажмурились. Не кричали, чтобы баллончик не распылился в рот. Когда в нем ничего не осталось, мужчина ушел — «не разговаривал с ними, не ругал, не кричал».

«Единственную фразу он сказал, когда увидел второго мальчика: „Вставай рядом“», — добавила Екатерина.

Ждал тех, кто рисовал на стенах?

Мальчики на ощупь дошли до лифта, вышли из подъезда, увидели подростков на лавочке и попросили о помощи. Те «дули им на лицо». А потом, когда одному из ребят позвонили родители, рассказали им, что случилось.

«Мы подъехали, по дороге скорую помощь вызвали. Увидели обожженные лица, у одного роговица глаза повреждена больше, у другого — чуть меньше. Один сейчас на лечении, двоим прописаны капли и наблюдение офтальмолога. Сейчас более или менее с ними все в порядке», — рассказала женщина.

Она заметила: обсуждается версия о том, что мальчики сами напали на мужчину, хамили и грубили. Но, по словам Екатерины, они ничего такого не делали. Она предположила, что мужчина мог поджидать тех, кто разрисовал подъезд, но этого ребята не делали тоже: в соцсетях есть посты, подтверждающие, что к тому моменту изображения на стенах уже были.

«Мальчики все хорошие, отличники в школе. Неконфликтные, в драках не замешаны, все из хороших семей. Наверное, попали под горячую руку», — заметила Екатерина.

У ее сына диагностировали химический ожог, окулист назначил капли и сказал, что серьезных последствий для зрения быть не должно.

Родители мальчиков решили довести дело до правоохранителей. Накануне были в Следственном комитете, сегодня — в судмедэкспертизе. По словам Екатерины, по факту происшествия уже завели уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 112).

Очевидцы пока не найдены. Пострадавшие описали мужчину довольно расплывчато: темная одежда, черные волосы, борода, средние рост и телосложение.