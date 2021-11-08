Стало известно, в каких странах россияне чаще всего попадают в аварию

За границей россияне чаще всего попадают в аварию в Белоруссии, Германии и Польше. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на отчет компании «АльфаСтрахование».

Специалисты проанализировали статистику обращений по международным полисам «Зеленая карта». Всего в Белоруссии 32% аварий произошли с участием россиян. В Германии же виновниками ДТП россияне становились в 16% случаев. При этом в Польше -- 13%.

Также в список попали Литва (8%) и Финляндия (3%). Следом расположились Турция, Латвия, Франция, Испания и Румыния (от 2,4% до 2,9% ДТП с участием водителей из России).