Происшествия 14 февраля 2024, 10:29 Пообещавшего взорвать здание РУДН студента задержали в Москве Baza: студента РУДН задержали в Москве за угрозу взорвать здание университета РИА «Новости»

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Студента Российского университета дружбы народов задержали за то, что он угрожал устроить взрыв в стенах учебного заведения. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации СМИ, вечером 12 февраля, просматривая обсуждения в учебном чате, староста одной из групп заметила тревожные сообщения от своего одногруппника. В тексте молодой человек угрожал взорвать университетский корпус на следующий день. Она срочно сообщила об этом куратору вуза, а тот — в полицию.

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После задержания и допроса мужчина признался в отправке угрожающих сообщений, объяснив свои действия спонтанным порывом. Он утверждал, что не собирался воплощать грозные обещания в жизнь. При обыске в его жилье полицейские не нашли взрывчатых веществ или других опасных предметов.

Тем не менее, в отношении студента могут возбудить уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее мошенники заставили российскую учительницу пойти на преступление и теракт. Ее задержали при попытке поджога учебного заведения.