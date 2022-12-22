Эксклюзив 22 декабря 2022, 21:25 Продавец шаурмы ударил конкурента ножом в казанском кафе Нападение продавца шаурмы на конкурента в кафе Казани попало на видео Телеканал «360»

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Заведение быстрого питания в Казани стало местом выяснения отношений компании и продавца шаурмы. В ходе конфликта один из участников нападения на сотрудника схватил нож и дважды ударил соперника в спину. Момент нападения попал на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как трое молодых людей избивают лежащего на полу мужчину. В какой-то момент один из участников компании бросается к соседней стойке, где хватает нож. Его пособники, увидев холодное оружие, убежали, а вооруженный молодой человек дважды ударил лежащего соперника в спину и убежал вслед за товарищами. Раненый поднялся на ноги, собрал разбросанные вещи и ушел за стойку.

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Телеканал «Татарстан 24» со ссылкой на городское управление МВД сообщил, что конфликт произошел в кафе на улице Мусина. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а его обидчика оперативно задержали сотрудники полиции.

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Выяснилось, что конфликт произошел между двумя продавцами шаурмы. Один из сотрудников привел друзей, чтобы объяснить оппоненту, что он не прав и дважды ранил его в область спины. Злоумышленника задержали. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.