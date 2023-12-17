Происшествия 17 декабря 2023, 13:50 Поножовщина в вагоне московского метро попала на видео Прокуратура: мужчина пырнул ножом знакомого в вагоне метро Москвы

Читать 360tv в

Мужчина устроил поножовщину в вагоне поезда московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Словесная перепалка переросла в драку между тремя знакомыми. Ранее судимый 41-летний мужчина схватился за нож и пырнул 30-летнего молодого человека. Пострадавшего доставили в больницу.

Реклама

«Его здоровью причинен тяжкий вред», — уточнили в прокуратуре.

Злоумышленника задержали и привлекли к ответственности по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование находится на контроле прокуратуры московского метрополитена.

Ранее вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в торговом центре Москвы. Подозреваемого задержали, пострадавших госпитализировали. В МВД сообщили, что конфликт произошел на бытовой почве.