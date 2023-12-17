17 декабря 2023, 13:50
Поножовщина в вагоне московского метро попала на видео
Прокуратура: мужчина пырнул ножом знакомого в вагоне метро Москвы
Мужчина устроил поножовщину в вагоне поезда московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Словесная перепалка переросла в драку между тремя знакомыми. Ранее судимый 41-летний мужчина схватился за нож и пырнул 30-летнего молодого человека. Пострадавшего доставили в больницу.
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«Его здоровью причинен тяжкий вред», — уточнили в прокуратуре.
Злоумышленника задержали и привлекли к ответственности по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование находится на контроле прокуратуры московского метрополитена.
Ранее вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в торговом центре Москвы. Подозреваемого задержали, пострадавших госпитализировали. В МВД сообщили, что конфликт произошел на бытовой почве.
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