Эксклюзив 05 сентября 2023, 19:46 Поножовщина в лесу. Мужчина набросился на грибников под Истрой «360»: неизвестный с ножом напал на мужчину и женщину в лесу Подмосковья

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Неизвестный с ножом напал на мужчину и женщину, которые собирали грибы в лесу под Истрой в Подмосковье. Подробности сообщил источник «360».

Злоумышленник был одет в камуфляжный костюм. Он ранил мужчину — пострадавшего доставили в больницу. В Сети появилось фото, на котором видно, что вся одежда пациента залита кровью. В каком он состоянии — неизвестно.

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Очевидцы сняли на видео, как на обочине возле лесополосы остановились несколько машин и скорая. Вероятно, медики приехали на помощь к пострадавшему от нападения. Как сообщил источник, грибников доставили в больницу Одинцова.

Ранее пьяный прохожий зарезал жителя Подмосковья за сделанное замечание. Конфликт произошел на Лесной улице в микрорайоне Велтон Парк Новая Сходня. Злоумышленник несколько раз ударил своего оппонента ножом.