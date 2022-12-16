Происшествия 16 декабря 2022, 15:20 Поножовщина произошла во время застолья с участием двоих пенсионеров в Казани

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Ранее сидевший пенсионер зарезал своего собутыльника в Московском районе Казани. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В доме на улице Ибрагимова двое ранее судимых пенсионеров распивали алкоголь. В какой-то момент между ними развязался конфликт. В результате хозяин жилья схватил нож и ударил своего оппонента в живот. Мужчину задержали и передали полицейским. Пострадавшего доставили в седьмую городскую больницу.