Поножовщина произошла на заправке в Петербурге

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали мужчину, который ранил своего человека ножом. Об этом сообщил Piter.tv.

«Невские новости» написали, что поножовщина произошла на АЗС на проспекте Большевиков. По данным СМИ, между двумя уроженцами Средней Азии возникла драка, в ходе которой один из мужчин ранил своего оппонента ножом. Работники заправки вызвали сотрудников вневедомственной охраны, которые обнаружили пострадавшего в припаркованный машине. Его доставили в больницу. Нападавшего поймали.