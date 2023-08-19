Происшествия 19 августа 2023, 13:24 «Понимала, что погибнут мирные люди». Женщину-шпиона задержали в ЛНР ФСБ задержала жительницу ЛНР за передачу иностранцам данных о ВС России Скриншот видео

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В Луганской Народной Республике задержали местную жительницу, которая передавала иностранному государству данные о дислокации военнослужащих ВС России и Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Женщина хотела помочь украинским бойцам, поэтому занималась шпионажем с августа 2022 года. Она признала вину и отметила, что негативно отнеслась к приходу российских солдат в ее город, потому и пошла на преступление.

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«Я на тот момент понимала, что может прилететь ракета и могут погибнуть гражданские люди», — заявила жительница ЛНР.

Ее задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Женщина подпала под уголовное дело о шпионаже.

Ранее, 17 августа, Лефортовский суд Москвы арестовал иностранца за шпионаж. Его взяли под стражу. Подробности дела засекречены. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В тот же день стало известно о задержании уроженца Днепропетровска за сбор информации о российских пограничниках по заданию украинской спецслужбы. Передать собранные данные он не успел. Мужчину задержали в Псковской области.