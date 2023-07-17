Происшествия 17 июля 2023, 12:27 «Понимают только язык силы». Медведев призвал взрывать дома террористов и их родственников Медведев: мировой и российский опыт показывает, что террористы понимают только язык силы РИА «Новости»

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Бороться с террористами санкциями и уговорами невозможно, поскольку такие люди понимают только язык силы. На это указал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после теракта на Крымском мосту.

«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы», — написал он.

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Медведев призвал бороться с террористами исключительно персональными и негуманными методами. По мнению зампредседателя Совбеза, нужно взрывать дома таких преступников и жилища их родственников.

Он также предложил отказаться от «пресной идеи судебного процесса» над подельниками террористов. Этих людей нужно находить и уничтожать, подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности.

Главном в этом вопросе Медведев назвал ликвидацию высшего руководства террористических формирований. Он причислил подобных преступников к насекомым и призвал находить их, в каких бы щелях те не прятались. Это трудная, но выполнимая задача, заключил зампред Совбеза.

Теракт произошел на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Жертвами атаки стали мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте, сообщил RT.