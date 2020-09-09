Понасенков рассказал о последствиях досрочного выхода Ефремова из тюрьмы

Историк и публицист Евгений Понасенков рассказал о последствиях досрочного выхода актера Михаила Ефремова из тюрьмы. По его мнению, артист будет отбывать наказание в максимально комфортных условиях.

Понасенков отметил, что выпускать Ефремова на свободу раньше установленного срока несправедливо по отношению к погибшему Сергею Захарову. Публицист добавил, что у такого развития событий могут быть последствия. При смягчении наказания актер не исправится и останется опасным для общества, пишет РИА ФАН.

Ранее СМИ сообщали, что возможно Ефремов будет отбывать срок заключения не в колонии, а в отряде хозобслуги с более мягкими условиями содержания. В настоящее время артист находится в карантинной камере СИЗО № 5 «Водник».

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. За три месяца до этого он попал в аварию на Смоленской площади. Артист на своей иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель грузовика Захаров погиб от полученных травм.