14 сентября 2023, 02:03
«Понаехали». Беременную женщину избили на детской площадке в Тюмени
«72.ru»: в Тюмени женщина избила гулявшую с сыном беременную
Жительница Тюмени набросилась на беременную женщину, которая гуляла со своим четырехлетним сыном. Об этом сообщил портал «72.ru».
Пострадавшая рассказала, что горожанка разозлилась из-за произнесенной ее маленьким сыном фразы. Незнакомка подошла к беременной и ударила ее кулаком в лицо. После этого она начала кричать слова «понаехали» и «это наш двор».
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Женщина назвала причину проявленной к ней агрессии межнациональную рознь, ведь у нее смуглый цвет кожи.
«Ей не понравилось, что я темненькая. Называла меня приезжей», — пояснила жительница Тюмени.
Также она отметила, что обидчица пыталась натравить своего сына на ее ребенка. После нападения беременной женщине пришлось обратиться за помощью в травмпункт, где она зафиксировала побои. После этого тюменка написала заявление в полицию.
Похожий случай произошел в Братске. Местная жительница избила девушку из-за того, что та сделала замечание ее собаке.
Драки
Тюмень
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