Происшествия 14 сентября 2023, 02:03 «Понаехали». Беременную женщину избили на детской площадке в Тюмени «72.ru»: в Тюмени женщина избила гулявшую с сыном беременную РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жительница Тюмени набросилась на беременную женщину, которая гуляла со своим четырехлетним сыном. Об этом сообщил портал «72.ru».

Пострадавшая рассказала, что горожанка разозлилась из-за произнесенной ее маленьким сыном фразы. Незнакомка подошла к беременной и ударила ее кулаком в лицо. После этого она начала кричать слова «понаехали» и «это наш двор».

Реклама

Женщина назвала причину проявленной к ней агрессии межнациональную рознь, ведь у нее смуглый цвет кожи.

«Ей не понравилось, что я темненькая. Называла меня приезжей», — пояснила жительница Тюмени.

Также она отметила, что обидчица пыталась натравить своего сына на ее ребенка. После нападения беременной женщине пришлось обратиться за помощью в травмпункт, где она зафиксировала побои. После этого тюменка написала заявление в полицию.

Похожий случай произошел в Братске. Местная жительница избила девушку из-за того, что та сделала замечание ее собаке.