Помощнику режиссера из Театра на Таганке отрезало пальцы на ноге

Помощника режиссера в театре «Содружество актеров Таганки» Надежду Бондарь госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом «360» сообщил информированный источник.

По его словам, актриса попала в больницу 22 января из-за травматической ампутации пальцев правой стопы. Чаще всего подобное происходит из-за несчастного случая, когда человек работает с режущими предметами.

Как отметил источник, Бондарь получила травму сама случайно.

Надежда Бондарь начала учиться в театре-студии песни в 1987 году. Позже на основе этой студии был создан профессиональный музыкальный театр «Третье направление», а Бондарь стала работать в нем помощником режиссера. Она вела такие спектакли, как «Московские кухни», «Когда я вернусь» и многие другие.

Позже актриса начала работать куратором на курсе мюзикла в ГИТИС, а сейчас Бондарь является помощником режиссера в театре «Содружество актеров Таганки».