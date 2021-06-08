Помощнику капитана «Амура» грозит до пяти лет лишения свободы

Арестованному третьему помощнику капитана российского траулера «Амур» Павлу Добрянскому грозит до пяти лет тюрьмы. Во время столкновения с японской рыболовной лодкой он стол на вахте.

Ему могут предъявить обвинения по статье о ненадлежащем управлении судном, повлекшим гибель трех человек. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в Саппоро.

«По статье может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона иен (около 670 тысяч рублей)», — сказали в российском дипломатическом представительстве.

Во вторник, 8 июня, арестованного Павла Добрянского отвезли в прокуратуру города Асахикава. К нему должен приехать адвокат, нанятый судовладельцем.

В конце мая недалеко от порта города Момбецу на Хоккайдо столкнулись японское рыболовецкое судно Дай-хати Хокко-мару», на борту которого находились пять членов экипажа, и российское торговое «Амур». При столкновении погибли три японских моряка. В начале июня судно «Амур» было арестовано для обеспечения гарантий внесения залога в связи с иском о компенсации ущерба.