Происшествия 04 мая 2023, 09:59 Помощника машиниста поезда госпитализировали после подрыва путей в Брянской области ТАСС: при подрыве железной дороги в Брянской области пострадал помощник машиниста piqsels

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После подрыва железнодорожного полотна в Брянской области с путей сошел поезд с 27 вагонами. Помощника машиниста госпитализировали, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Пострадал помощник машиниста. Он госпитализирован», — сообщили агентству.

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Подрыв путей на перегоне Снежетьская — Белые Берега случился вечером 2 мая. Это спровоцировало повреждение 500 метров железнодорожного полотна и сход локомотива с 27 вагонами. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что движение на участке приостановили.

РЖД заявила, что сход поезда произошел из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Для ликвидации последствий аварии создали оперативный штаб. Место происшествия показал Следственный комитет России. Часть вагонов осталась на рельсах, некоторые повалились. В ведомстве сообщали, что сработало неустановленное взрывное устройство, никто не пострадал.

В Крыму задержали причастных к подрыву железнодорожных путей в Бахчисарайском районе, который устроили в феврале. Они готовили покушение на высокопоставленных чиновников.