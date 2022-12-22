Происшествия 22 декабря 2022, 18:32 Помощник Рогозина погиб во время обстрела в Донецке Экс-глава Роскосмоса Рогозин сообщил о гибели своего помощника при обстреле Донецка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что во время обстрела в Донецке погиб его помощник Михаил Бридасов. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов, в недавнем прошлом — офицер спецназа. <…> Остальные ребята из нашей группы также получили ранения различной тяжести», — рассказал он.

Реклама

Трое из них в тяжелом состоянии. Рогозин заявил, что молится за их выздоровление.

Реклама

Утром 21 декабря, уточнил экс-глава Роскосмоса, его группа занималась подготовкой снайперов добровольческого отряда «Барс-11». Позже Рогозин в сопровождении командира и военного советника поехал в гостиницу на окраине Донецка, в которой живет последние несколько месяцев.

По его словам, в отеле всегда было много народа, люди там отмечали свои праздники. Рогозин спустился вниз, чтобы встретить премьера ДНР и главу Горловки, которые хотели поздравить его с днем рождения. Бывший глава Роскосмоса не планировал устраивать банкеты из-за повышенного риска.

«Примерно через 10 минут после прибытия премьера ДНР произошел первый взрыв. Потом еще несколько прилетов. Били точно и целенаправленно», — подчеркнул он.

Рогозина ранило осколком, который пробил правое предплечье и воткнулся в шейный позвонок. Сейчас решается вопрос об операции. Он пообещал вернуться на фронт и отомстить за ребят. Следственный комитет России установит обстоятельства случившегося.