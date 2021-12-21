Помощника машиниста зажало между вагонами во время рабочей смены. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Машинист вместе со своим помощником заступили на смену. Во время сцепки думпкаров машинист привел состав в движение. Помощника зажало между вагонами, коллега пострадавшего вызвал скорую помощь.

Помощника госпитализировали, однако врачам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерь мужчины.