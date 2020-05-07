Помощник юриста выстрелил в директора одной из петербургских компаний

Инцидент произошел на улице Подвойского. Ссора возникла между помощником юриста и директором одной из петербургских компаний. Первый не нашел другого выхода из конфликта, как выстрелить второму в руку из пневматического пистолета «Оса».

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.