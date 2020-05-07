07 мая 2020, 10:51
Помощник юриста выстрелил в директора одной из петербургских компаний
Конфликт между двумя мужчинами произошел в Санкт-Петербурге. Один из оппонентов решил прибегнуть к физической силе и выстрелил в другого. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент произошел на улице Подвойского. Ссора возникла между помощником юриста и директором одной из петербургских компаний. Первый не нашел другого выхода из конфликта, как выстрелить второму в руку из пневматического пистолета «Оса».
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.