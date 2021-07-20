Помощник бурильщика умер от удара штангой в Свердловской области

Несчастный случай произошел 18 июля недалеко от поселка Вижай в Свердловской области. Штанга буровой установки ударила 33-летнего помощника бурильщика прямо в голову. Мужчина умер прямо на рабочем месте, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

В Следственном комитете уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. По словам правоохранителей, трагедии можно было бы избежать, если бы на производстве соблюдались правила охраны труда. В настоящий момент опрашиваются свидетели и изучаются все детали происшествия.