Помощь врачей потребовалась девяти арестованным после пожара в СИЗО №6

Девять человек обратились за помощью к врачам скорой после пожара в СИЗО № 6 в Москве. Некоторые из них жаловались на слабость и плохое самочувствие.

Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пожар в женском СИЗО № 6 начался 27 июля после 16:00. Загорелось подвальное помещение, в котором хранились постельные принадлежности арестованных. В результате всех эвакуировали из здания и разместили в два соседних корпуса следственного изолятора — речь идет о 650 людях.

Ранее в МЧС сообщили журналистам, что из-за пожара никто не пострадал. Однако источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», что девять арестованных женщин вскоре обратились за помощью к врачам скорой, которые приехали на место возгорания.

По данным источника, две женщины пожаловались на слабость и плохое самочувствие. Еще одной арестованной диагностировали отравление продуктами горения. Еще четырем женщинам, которым потребовалась помощь, поставили диагноз «бронхиальная астма». У одной арестованной выявили острый бронхит, а еще одна — пожаловалась на проблемы с поясницей.

Сообщение о пожаре в женском СИЗО № 6 поступило в МЧС в 16:17. Уже в 17:44 пожар удалось локализовать. Начальник ГУ МЧС России по Москве рассказал журналистам, что площадь возгорания составляет 50 «квадратов». В 21.27 пожар ликвидирован. На месте работали 48 человек и 14 единиц техники.